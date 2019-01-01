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اسعار العملات مقابل الشيكل
الجمعة 06 ديسمبر 2019 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما /
جاءت اسعار العملات لليوم الجمعة كما يأتي:
الدولار:3.46
الدينار:4.88
اليورو:3.84
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