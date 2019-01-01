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استئناف مسيرات العودة على حدود قطاع غزة

الجمعة 06 ديسمبر 2019 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استئناف مسيرات العودة على حدود قطاع غزة


غزة / سما /

تستأنف اليوم الجمعة مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.
وأعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار استئناف المسيرات على حدود غزة الجمعة القادمة بعد توقف لثلاثة أسابيع، داعية جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة والواسعة في الجمعة القادمة، جمعة (المسيرة مستمرة).
كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني المشاركين في المسيرات إلى تفويت الفرصة على الاحتلال، محذرة الاحتلال من أية محاولات لاستهداف المسيرة.
وجددت الهيئة تأكيدها استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية، باعتبارها محطة كفاحية من محطات النضال الفلسطيني المتواصل حتى تحقيق الانتصار برحيل الاحتلال.
وكانت الهيئة اعلنت توقف المسيرات لثلاث اسابيع في ظل ما اسمته تفويت الفرصة على الاحتلال لقتل المشاركين في المسيرات.

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