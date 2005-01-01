شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار وبنك فسطين يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

رام الله /سما/

رام الله- وقعت شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار اتفاقية شراكة وتعاون، مع بنك فلسطين، تهدف إلى تقديم كافة الحوافز والتسهيلات الممكنة وتنويع خيارات التمويل المطروحة أمام الراغبين في شراء الأراضي والوحدات السكنية ضمن مشروعي طابو و الماصيون جاردنز. ووقع الاتفاقية عن شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار المهندس خالد السبعاوي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الادارة وعن بنك فلسطين المدير العام رشدي الغلاييني.

وتعليقاً على توقيع هذه الاتفاقية، عبر المهندس خالد السبعاوي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الادارة، عن فخره بالشراكة مع بنك فلسطين الذي يتمتع بقاعدة عملاء مميزة وتوفيره لمنتجات وخدمات مصرفية رائدة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، موضحاً بأن مساهمة البنك في تسهيل شراء الأراضي والوحدات السكنية تساعد في تثبيت أبناء شعبنا داخل وطنهم.

وأكد السبعاوي على أهمية التعاون مع بنك فلسطين، نظراً لما توليه شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار من اهتمام خاص لزبائنها والحرص على توفير خيارات تمويل مناسبة تتوافق وإمكانياتهم المادية، بالإضافة الى سعيها المتواصل إلى توسيع قاعدة زبائنها من خلال الوصول لمن يفضلون إتمام تمويل شراء أراضيهم ووحداتهم السكنية عبر البنوك وهو ما توفره هذه الاتفاقية؛ حيث حرص الطرفان على توفير كل سبل الدعم والتسهيلات للراغبين بالتملك في مشروع طابو ومشروع الماصيون جاردنز وتذليل أي صعوبات تواجههم.

وأضاف المهندس خالد السبعاوي قائلاً: "نحن في شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار نسعى جاهدين على الدوام إلى رسم ملامح جديدة للأفق العمراني في فلسطين وتقديم كل ما من شأنه أن يسهل ويحسن من حياة عملائنا. لذا، لم نتوان عن الدخول في هذه الشراكة مع بنك فلسطين العريق لتسهيل امتلاكهم للأراضي ضمن مشروع طابو الذي يتيح للفلسطينيين في الداخل والخارج فرصة امتلاك قطعة أرض مفروزة ومطوبة وتصلها خدمات البنية التحتية بأسعار معقولة في وطنهم، فضلاً عن دوره الهام في مساعدة الفلسطينين على حماية أراضيهم من التوسع الاستيطاني، و كذلك امتلاكهم للشقق السكنية ضمن مشروع الماصيون جاردنز الذي يضم سلسلة فريدة من المشاريع الاسكانية المتكاملة والمصصمة وفق أرقى المعايير العالمية والتي توفر 100 وحدة سكنية نموذجية للمواطن الفلسطيني".

بدوره عبر السيد رشدي الغلاييني مدير عام بنك فلسطين عن فخره للتعاون مع شركة الإتحاد للإعمار والإستثمار، مشيراً الى أن الإتفاقية ستعمل على تسهيل التمويل لمشتري العقارات من شركة الإتحاد، مضيفاً بأن ذلك يأتي في سياق الجهود التي يبذلها البنك للوصول الى العملاء وخدمتهم وتلبية الاحتياجات التمويلية والمالية والمصرفية لتحقيق آمالهم.

ومن الجدير بالذكر أن شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري في فلسطين، تأسست في عام 2005 على يد مجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب ذوي الخبرة تدعمهم بعض الشركات الاستثمارية في الوطن العربي، وعملت منذ ذلك الحين على تغيير ثقافة التطوير التجاري والسكني في فلسطين.

وقد قامت شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار بإنشاء عدد من الأبنية التي تعد بمثابة معالم رئيسية في فلسطين ومن ضمنها المبنى الرئيسي لشركة الاتحاد للإعمار والاستثمار الكائن في منطقة المصيون في رام الله وهو أول مبنى صديق للبيئة في المنطقة. وكذلك قامت الشركة ببناء مجمعي أركاديا السكنيين، وأول مجتمع سكني منفرد في فلسطين وهو مشروع فلل الاتحاد ، بالإضافة إلى مشروع طابو الريادي وسلسلة مشاريع الماصيون جاردنز السكنية الواقعة في حي الماصيون بمدينة رام الله.