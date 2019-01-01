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9 إصابات بثلاثة حوادث سير في بيت لحم وقلقيلية ورام الله

الخميس 05 ديسمبر 2019 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
9 إصابات بثلاثة حوادث سير في بيت لحم وقلقيلية ورام الله


رام الله / سما /

 أصيب تسعة مواطنين مساء اليوم الخميس، إثر وقوع ثلاثة حوادث في بيت لحم وقلقيلية ورام الله.

وقال الهلال الأحمر، إن طواقمه تعاملت مع حادث سير في طريق واد النار قرب القدس، أسفر عن أربع إصابات وصفت بالطفيفة والمتوسطة، وتم تقديم الإسعاف الأولي للإصابات ونقلها للمستشفى.

واشار الى ان طواقمه تعاملت أيضا مع 3 إصابات بعد ان دهستهم سيارة على مدخل مدينة قلقيلية، واصفا الإصابات بأنها "ما بين متوسطة إلى خطيرة"، وانه جرى تقديم الإسعاف الأولي للإصابات ونقلها للمستشفى.

وفي حادث ثالث، اوضح الهلال الاحمر ان طواقمه تعاملت مع حادث سير وقع على طريق كفر الديك - دير دبوان قرب رام الله، وانه تم تقديم الإسعاف الأولي لإصابتين ونقلهما للمستشفى.

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