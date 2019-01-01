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قناة عبرية تكشف: تل ابيب بعثت رسالة لحركة حماس عبر الوسطاء بخصوص مسيرات غدا..

الخميس 05 ديسمبر 2019 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف: تل ابيب بعثت رسالة لحركة حماس عبر الوسطاء بخصوص مسيرات غدا..


القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، عن فحوى رسالة بعثتها "اسرائيل" لحركة حماس عبر الوسطاء، بخصوص مسيرات العودة وكسر الحصار التي ستنظم غدا الجمعة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وبحسب مراسل القناة 13 العبرية أور هيلر ، فإن إسرائيل أبلغت حركة حماس من خلال الوسطاء، أن الحركة ستكون مسؤولة عن أي خسائر فلسطينية على حدود غزة.

وأشار اور هيلر، الى أن الجيش يستعد للمسيرات على السياج غدا، بعد ثلاثة أسابيع من الهدوء، كذلك يستعد الجيش لاستئناف إطلاق الصواريخ من القطاع.

في سياق متصل، قال امير بوخبوط المحلل العسكري في موقع والا العبري، إن مسؤولين في المؤسسة الأمنية حذروا من أنه إذا كانت الاحتجاجات غدا على حدود قطاع غزة عنيفة، سيتخذ الجيش الإسرائيلي تدابير لحماية المستوطنين والجنود، وأكدوا أن حماس ستتحمل النتائج وفق حديثه.

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