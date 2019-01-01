سلفيت: كميل ومجدلاني يفتتحان مشروعا اقتصاديا للطفل بني نمرة

سلفيت /سما/

افتتح محافظ سلفيت عبد الله كميل، ووزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، مشروعا اقتصاديا "بقالة" للطفل لؤي بني نمرة في مدينة سلفيت.

وقال كميل "بتعليمات من الرئيس محمود عباس بعد اطلاعه على مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي باسم بائع الترمس، الذي يصور معاناة الطفل بني نمرة، تم تجهيز بقالة، بجهود ودعم الخيريين من أبناء المحافظة والمؤسسات، لهذا الطفل".

وأضاف "سيتم قريبا إطلاق صندوق التكافل الخيري الذي بدوره سيكون رافعة لعدة مشاريع دعم وتمكين على مستوى المحافظة".

بدوره، أشاد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بالمبادرة التي جاءت انسجاما مع رؤية الحكومة والوزارة بالانتقال من الاحتياج إلى الانتاج.

وأوضح، أن الحكومة على ضوء اقرار مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، ستشكل فريقا وطنيا لإعداد تقرير حول الفقر في فلسطين، وآخر لإعداد استراتيجية لمكافحة الفقر.