فلسطين تستدعي سفير جمهورية البرازيل لديها!

رام الله / سما /

بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، استدعت مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون الامريكيتين والكاريبي المستشار حنان جرار، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، سفير جمهورية البرازيل لدى دولة فلسيطن فرانسيسكو ماورو اولند، عقب زيارة النائب البرازيلي ادواردو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، لمستوطنة "بساجوت" المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وأكدت جرار أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية هي غير شرعية وغير قانونية، وأن زيارتها من قبل بولسونارو ما هو إلا خرق واضح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

واوضحت أن هذه الخطوة لا تعكس صورة البرازيل التي يعرفها الشعب الفلسطيني لمدة طويلة، حيث إنها كانت إحدى أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية، ومن أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين في أميركا اللاتينية. لذلك فإن دولة فلسطين تحرص كل الحرص على الحفاظ على العلاقات الثنائية الوطيدة مع البرازيل، وأن هذه الخطوات من شأنها أن تؤثر على العلاقة الطيبة التي تجمع البلدين.