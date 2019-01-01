  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين تستدعي سفير جمهورية البرازيل لديها!

الخميس 05 ديسمبر 2019 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تستدعي سفير جمهورية البرازيل لديها!


رام الله / سما /

بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، استدعت مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون الامريكيتين والكاريبي المستشار حنان جرار، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، سفير جمهورية البرازيل لدى دولة فلسيطن فرانسيسكو ماورو اولند، عقب زيارة النائب البرازيلي ادواردو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، لمستوطنة "بساجوت" المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وأكدت جرار أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية هي غير شرعية وغير قانونية، وأن زيارتها من قبل بولسونارو ما هو إلا خرق واضح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

واوضحت أن هذه الخطوة لا تعكس صورة البرازيل التي يعرفها الشعب الفلسطيني لمدة طويلة، حيث إنها كانت إحدى أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية، ومن أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين في أميركا اللاتينية. لذلك فإن دولة فلسطين تحرص كل الحرص على الحفاظ على العلاقات الثنائية الوطيدة مع البرازيل، وأن هذه الخطوات من شأنها أن تؤثر على العلاقة الطيبة التي تجمع البلدين.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن معلومات جديدة حول المستشفى الميداني الامريكي شمالي القطاع

حماس : هذه الدول توسطت لصفقة تبادل أسرى مع الاحتلال

عرض جديد لنتنياهو .. الاستقالة واعتزال السياسة مقابل العفو

بسبب العجول.. إسرائيل تمنع تحويل أموال الفلسطينيين من الشيكل إلى عملات أجنبية

مسؤول أمريكي: هناك مؤشرات استخباراتية على "عدوان" إيراني محتمل

تنويه هام بخصوص عملية صرف المنحة القطرية "100" دولار للاسر الفقيرة بغزة

صور وفيديو : ملك الأردن يفاجئ متطوعين في مدرسة بالزرقاء وهذا ما قام به ..

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف: تل ابيب بعثت رسالة لحركة حماس عبر الوسطاء بخصوص مسيرات غدا..

13

انتقادات حادة وغضب من دول الجوار.. وثائق مسربة تكشف تفاصيل الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا

الزهار: حماس لم تعط هدنة أبدية للاحتلال والتهدئة وسيلة من وسائل المقاومة لالتقاط الأنفاس

75550

ميلادينوف يزور حدود غزة برفقة ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي

غانتس

ما هي الخيارات لتشكيل حكومة إسرائيلية قبل الأربعاء الحاسم ؟