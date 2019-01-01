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مرفق الرابط.. داخلية غزة تعلن نتائج الفحص الطبي لمتسابقي وظيفة أفراد

الخميس 05 ديسمبر 2019 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق الرابط.. داخلية غزة تعلن نتائج الفحص الطبي لمتسابقي وظيفة أفراد


غزة / سما /

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني  في غزة، اليوم الخميس، نتائج الفحص الطبي للمتقدمين لوظيفة أفراد للعمل في الأجهزة الأمنية، غير اللائقين طبياً.

ودعت الهيئة المتسابقين للاستعلام عن نتائج الفحص من خلال الرابط التالي هنا.

وأكدت الهيئة أنه سيتم قبول طلبات التظلم على نتائج الفحص الطبي، لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من صباح الأحد 8 ديسمبر 2019، وحتى نهاية دوام الثلاثاء 10 ديسمبر، مع إرفاق الآتي: تقرير طبي من مستشفي حكومي يثبت سلامة الحالة الصحية للمتسابق، بخلاف ما ورد في نتيجة الفحص الطبي، وتوقيع المتسابق على تعهد بتحمل المسؤولية القانونية في حال ثبوت عدم صحة ما ورد في التقرير الطبي المرفق.

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