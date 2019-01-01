إسرائيل توقع اتفاقية بيع أنظمة رادار متقدمة إلى التشيك

القدس المحتلة / سما /

وقعت وزارة الجيش الإسرائيلي مع نظيرتها التشيكية اتفاقًا أمنيًا لبيع أنظمة الرادار المتقدمة تفوق قيمتها 400 مليون شيكل.



وجرى توقيع الاتفاقية خلال حفل في العاصمة التشيكية براغ اليوم الخميس، إذ تشمل تصدير ثمانية أنظمة رادار متعددة المهام والتي تم تطويرها في قسم ألتا الإسرائيلية لصناعة الطيران، بقيمة إجمالية 125 مليون دولار (أكثر من 400 مليون شيكل إسرائيلي جديد).



وأوضحت القناة 7 العبرية أن تزويد إسرائيل أنظمة الرادار المعتمدة على الفضاء للتشيك سيتم خلال الأعوام 2021 - 2023.



وذكرت أن هذه الأنظمة مناسبة لمزامنتها مع أنظمة الدفاع التابعة لحلف الناتو وسيتم دمجها معاً، في جملة أمور، في أنظمة التحكم والسيطرة في الولايات المتحدة.



وأشارت القناة إلى أن الاتفاق بين الدولتين يتضمن نقل التكنولوجيا والمعرفة من إسرائيل إلى الجمهورية التشيكية إلى جانب التعاون الصناعي، حيث يتم تصنيع حوالي 30 ٪ من مكونات الرادار في الجمهورية التشيكية في صناعات الدفاع المحلية، والنقل والتكامل بين صناعة الطيران والفضاء.