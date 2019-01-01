  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إسرائيل توقع اتفاقية بيع أنظمة رادار متقدمة إلى التشيك

الخميس 05 ديسمبر 2019 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل توقع اتفاقية بيع أنظمة رادار متقدمة إلى التشيك


القدس المحتلة / سما /

وقعت وزارة الجيش الإسرائيلي مع نظيرتها التشيكية اتفاقًا أمنيًا لبيع أنظمة الرادار المتقدمة تفوق قيمتها 400 مليون شيكل.
 
وجرى توقيع الاتفاقية خلال حفل في العاصمة التشيكية براغ اليوم الخميس، إذ تشمل تصدير ثمانية أنظمة رادار متعددة المهام والتي تم تطويرها في قسم ألتا الإسرائيلية لصناعة الطيران، بقيمة إجمالية 125 مليون دولار (أكثر من 400 مليون شيكل إسرائيلي جديد).
 
وأوضحت القناة 7 العبرية أن تزويد إسرائيل أنظمة الرادار المعتمدة على الفضاء للتشيك سيتم خلال الأعوام 2021 - 2023.
 
وذكرت أن هذه الأنظمة مناسبة لمزامنتها مع أنظمة الدفاع التابعة لحلف الناتو وسيتم دمجها معاً، في جملة أمور، في أنظمة التحكم والسيطرة في الولايات المتحدة.
 
وأشارت القناة إلى أن الاتفاق بين الدولتين يتضمن نقل التكنولوجيا والمعرفة من إسرائيل إلى الجمهورية التشيكية إلى جانب التعاون الصناعي، حيث يتم تصنيع حوالي 30 ٪ من مكونات الرادار في الجمهورية التشيكية في صناعات الدفاع المحلية، والنقل والتكامل بين صناعة الطيران والفضاء.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن معلومات جديدة حول المستشفى الميداني الامريكي شمالي القطاع

حماس : هذه الدول توسطت لصفقة تبادل أسرى مع الاحتلال

عرض جديد لنتنياهو .. الاستقالة واعتزال السياسة مقابل العفو

مسؤول أمريكي: هناك مؤشرات استخباراتية على "عدوان" إيراني محتمل

تصدير التوت الأرضي لأول مرة من قطاع غزة إلى الخليج

صور وفيديو : ملك الأردن يفاجئ متطوعين في مدرسة بالزرقاء وهذا ما قام به ..

13 دولة تصوت بشكل مفاجئ ضد مشروع قرار أممي مؤيد للفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

الزهار: حماس لم تعط هدنة أبدية للاحتلال والتهدئة وسيلة من وسائل المقاومة لالتقاط الأنفاس

75550

ميلادينوف يزور حدود غزة برفقة ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي

غانتس

ما هي الخيارات لتشكيل حكومة إسرائيلية قبل الأربعاء الحاسم ؟

بسبب العجول.. إسرائيل تمنع تحويل أموال الفلسطينيين من الشيكل إلى عملات أجنبية

الحية: نسعى للتواصل مع سوريا ووجود هنية في مصر للاتفاق على تهدئة لا تُكبّل المقاومة