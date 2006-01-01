هيئة الأسرى تطالب باستئناف ضد قرار رفض الإفراج عن أسير مُسن

رام الله / سما /

تقدّمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، باستئناف للمحكمة الإسرائيلية العليا، ضد قرار رفض إطلاق سراح الأسير المسنّ فؤاد الشوبكي (81 عاماً).

وكانت محكمة الاحتلال أصدرت بتاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قرارا برفض طلب إعادة النظر في إطلاق سراح الأسير الشوبكي، بادّعاء "خطورة قضيته وعدم إبدائه النّدم"، علماً أنها رفضت الإفراج عنه في محكمة "ثلثي المدّة" عام 2017.

وأوضح محاميا الهيئة أنّهما طعنا بالقرار لأنه مخالف لنصّ القانون الصّريح، ويضع شروطاً إضافية لا إنسانية على الأسير الشوبكي دون أي وجه حقّ، كما أن المحكمة تجاهلت سنّ الأسير وحالته الصّحية المتردّية، بالإضافة إلى تجاهلها لمرور سنتين على القرار السّابق.

والأسير فؤاد الشوبكي، من غزة، هو أكبر الأسرى سنّاً، ومعتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسّجن لـ(17) عاماً، ويعاني من السرطان ومن أمراض في القلب والمعدة والعيون.