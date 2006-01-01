  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى تطالب باستئناف ضد قرار رفض الإفراج عن أسير مُسن

الخميس 05 ديسمبر 2019 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى تطالب باستئناف ضد قرار رفض الإفراج عن أسير مُسن


رام الله / سما /

تقدّمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، باستئناف للمحكمة الإسرائيلية العليا، ضد قرار رفض إطلاق سراح الأسير المسنّ فؤاد الشوبكي (81 عاماً).

وكانت محكمة الاحتلال أصدرت بتاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قرارا برفض طلب إعادة النظر في إطلاق سراح الأسير الشوبكي، بادّعاء "خطورة قضيته وعدم إبدائه النّدم"، علماً أنها رفضت الإفراج عنه في محكمة "ثلثي المدّة" عام 2017.

وأوضح محاميا الهيئة أنّهما طعنا بالقرار لأنه مخالف لنصّ القانون الصّريح، ويضع شروطاً إضافية لا إنسانية على الأسير الشوبكي دون أي وجه حقّ، كما أن المحكمة تجاهلت سنّ الأسير وحالته الصّحية المتردّية، بالإضافة إلى تجاهلها لمرور سنتين على القرار السّابق.

والأسير فؤاد الشوبكي، من غزة، هو أكبر الأسرى سنّاً، ومعتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسّجن لـ(17) عاماً، ويعاني من السرطان ومن أمراض في القلب والمعدة والعيون.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن معلومات جديدة حول المستشفى الميداني الامريكي شمالي القطاع

بالصور.. وصول دفعة جديدة من معدات المشفى الأمريكي إلى قطاع غزّة

حماس : هذه الدول توسطت لصفقة تبادل أسرى مع الاحتلال

عرض جديد لنتنياهو .. الاستقالة واعتزال السياسة مقابل العفو

مسؤول أمريكي: هناك مؤشرات استخباراتية على "عدوان" إيراني محتمل

تصدير التوت الأرضي لأول مرة من قطاع غزة إلى الخليج

صور وفيديو : ملك الأردن يفاجئ متطوعين في مدرسة بالزرقاء وهذا ما قام به ..

الأخبار الرئيسية

الزهار: حماس لم تعط هدنة أبدية للاحتلال والتهدئة وسيلة من وسائل المقاومة لالتقاط الأنفاس

75550

ميلادينوف يزور حدود غزة برفقة ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي

غانتس

ما هي الخيارات لتشكيل حكومة إسرائيلية قبل الأربعاء الحاسم ؟

بسبب العجول.. إسرائيل تمنع تحويل أموال الفلسطينيين من الشيكل إلى عملات أجنبية

الحية: نسعى للتواصل مع سوريا ووجود هنية في مصر للاتفاق على تهدئة لا تُكبّل المقاومة