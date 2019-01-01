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إيطاليا: الاستيطان غير شرعي وحل الدولتين السبيل الوحيد لضمان سلام دائم

الخميس 05 ديسمبر 2019 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا: الاستيطان غير شرعي وحل الدولتين السبيل الوحيد لضمان سلام دائم


روما /سما/

جددت إيطاليا، اليوم الخميس، تأكيدها عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، ودعمها لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان سلام دائم.

جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية الإيطالية، عقب لقاء وزير خارجية فلسطين رياض المالكي اليوم الخميس، ووزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، في مقر وزارة الخارجية الإيطالية فارنسينا في العاصمة روما، حيث بحثا خلاله الوضع الراهن في فلسطين وعملية السلام والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت الخارجية الإيطالية، إنه تم التأكيد مجددًا على الموقف الإيطالي والأمم المتحدة المشترك حول عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية وتأكيد الدعم الإيطالي لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان سلام دائم.

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