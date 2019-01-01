شبلي يبحث مع وزير الصحة المالي تعزيز التعاون

باماكو /سما/

بحث سفير دولة فلسطين لدى مالي هادي شبلي مع وزير الصحة في جمهورية مالي ميشل حمالا سيديبي، تعزيز التعاون في المجال الصحي بين الجانبين، خلال لقائهما في وزارة الصحة بالعاصمة المالية، باماكو، اليوم الخميس.

وتناقش الطرفان في إمكانية توقيع اتفاقية لاستقدام وفود طبية فلسطينية لتلبية احتياجات مالي في المجال الصحي، وإجراء عمليات جراحية ونقل الخبرات الفلسطينية في هذا المجال.

بدوره، عبر سيديبي عن تقديره لاهتمام دولة فلسطين في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الصحة، واستعدادها لإرسال الأطباء الفلسطينيين لإجراء عمليات جراحية دقيقة ونقل الخبرات الفلسطينية.