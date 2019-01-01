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مجدلاني: نقف مع جمهورية الصين الشعبية بوجه التدخل الأميركي السافر

الخميس 05 ديسمبر 2019 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: نقف مع جمهورية الصين الشعبية بوجه التدخل الأميركي السافر


رام الله / سما /

 أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، التدخل الأميركي السافر في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية، ومحاولتها فصل هونغ كونغ عن الصين.

وأكد مجدلاني خلال لقائه السفير الصيني لدى دولة فلسطين قواه واي، اليوم الخميس، أن إدارة ترمب تدعم الاحتلال الاسرائيلي، وتحاول خلق الفوضى وزعزعة استقرار الدول في اعتداء واضح على سيادتها، وانتهاك للعلاقات الدولية.

وأطلع مجدلاني ضيفه على آخر المستجدات السياسية، وتطورات الأوضاع الميدانية، بما فيها تداعيات إقامة المستشفى الأميركي في غزة، الذي يندرج ضمن مخططات إدارة ترمب مع الاحتلال لفصل القطاع عن الضفة.

وشدد على دعم حقوق جمهورية الصين الشعبية في التجارة الدولية، وضد الحرب التجارية الأميركية، مؤكدا الدور الصيني في منطقة الشرق الأوسط، ودعمها المتواصل لقضية شعبنا

من جانبه، ثمن السفير الصيني واي موقف جبهة النضال الشعبي، والشعب الفلسطيني ككل، الذي يمثل تعزيز للعلاقات بين الطرفين.

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