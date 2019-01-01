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الأمن الكويتي يلقي القبض على أكاديمية بشهادات مزورة

الخميس 05 ديسمبر 2019 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمن الكويتي يلقي القبض على أكاديمية بشهادات مزورة


الكويت /سما/

تمكن الأمن الكويتي من إلقاء القبض على أكاديمية في جامعة الكويت، عملت في الجامعة بشهادات مزورة، وتلقت مبالغ مالية طائلة، وأحالتها للتحقيق.

وأحالت السلطات الكويتية الأكاديمية بعد ثبوت تزويرها لجميع شهاداتها وليس شهادة واحدة، وتم إيداعها في السجن المركزي بتهمة الحصول على شهادات مزورة وممارسة عملها الأكاديمي منذ أربع سنوات بناء على هذه الشهادات.

ووفقاً للأمن الكويتي، فقد تلقوا معلومات عن تزوير الدكتورة لشهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ،والعمل بموجبها كعضو في هيئة التدريس بالكلية. واعترفت المتهمة بالتهم المنسوبة إليها خلال التحقيقات معها بأنها حصلت على الشهادات الثلاث عبر وافد مصري لقاء مبالغ مالية كبيرة، من دون التسجيل في الجامعة، كما قام بمعادلة شهاداتها الثلاث".

وكشف المصدر بحسب صحيفة القبس الكويتية، أنه "تم الطلب من الدكتورة المزورة رد المبالغ التي تحصلت عليها خلال فترة عملها إلى خزانة الدولة، 386 ألف دولار إلا أنها أكدت عدم امتلاكها لهذه المبالغ".

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