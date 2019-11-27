تنويه هام بخصوص عملية صرف المنحة القطرية "100" دولار للاسر الفقيرة بغزة

غزة / سما /

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019، تنويها حول صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة .

ونوهت الوزارة الى انه سيتم يوم الأحد المقبل الموافق 8/12/2019 وقف صرف ال100دولار للمتبقين الذين لم يستلموا على ان يستأنف الصرف يوم الاثنين الموافق 9/12/2019؛ ذلك من خلال مكتبي بريد عمر المختار وخانيونس فقط.

الجدير بالذكر أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بدأت عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، يوم الأربعاء الموافق 27/11/2019م.