  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تنويه هام بخصوص عملية صرف المنحة القطرية "100" دولار للاسر الفقيرة بغزة

الخميس 05 ديسمبر 2019 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه هام بخصوص عملية صرف المنحة القطرية "100" دولار للاسر الفقيرة بغزة


غزة / سما /

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019، تنويها حول صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة .

ونوهت الوزارة الى انه سيتم يوم الأحد المقبل الموافق 8/12/2019 وقف صرف ال100دولار للمتبقين الذين لم يستلموا  على ان يستأنف الصرف يوم الاثنين الموافق 9/12/2019؛ ذلك من خلال مكتبي بريد عمر المختار وخانيونس فقط.

الجدير بالذكر أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بدأت عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، يوم الأربعاء الموافق 27/11/2019م.

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. وصول دفعة جديدة من معدات المشفى الأمريكي إلى قطاع غزّة

حماس : هذه الدول توسطت لصفقة تبادل أسرى مع الاحتلال

جهود لإيقافها..العالول يتساءل: كيف توقف واشنطن الدعم عن مشافي القدس وتقوم بفتح مشفى بغزة؟

عرض جديد لنتنياهو .. الاستقالة واعتزال السياسة مقابل العفو

مسؤول أمريكي: هناك مؤشرات استخباراتية على "عدوان" إيراني محتمل

تصدير التوت الأرضي لأول مرة من قطاع غزة إلى الخليج

فيديو : ترامب يلغي مؤتمره الصحفي في قمة الناتو بلندن بعد سخرية زعماء منه

الأخبار الرئيسية

الزهار: حماس لم تعط هدنة أبدية للاحتلال والتهدئة وسيلة من وسائل المقاومة لالتقاط الأنفاس

75550

ميلادينوف يزور حدود غزة برفقة ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي

غانتس

ما هي الخيارات لتشكيل حكومة إسرائيلية قبل الأربعاء الحاسم ؟

بسبب العجول.. إسرائيل تمنع تحويل أموال الفلسطينيين من الشيكل إلى عملات أجنبية

الحية: نسعى للتواصل مع سوريا ووجود هنية في مصر للاتفاق على تهدئة لا تُكبّل المقاومة