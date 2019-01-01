الشرطة و وزارة العمل توقعان مذكرة تفاهم و تعاون مشترك

رام الله / سما /

وقع مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطاالله مع وزير العمل الدكتور نصري ابو جيش اليوم مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في العديد من المجالات في مقر المديرية العامة للشرطة في رام الله .

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة ، أن هذه المذكرة وقعت في إطار تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون بين الجانبين، وآليات العمل المشتركة من أجل دراسة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في مراكز التدريب المهني التابعة لمراكز الإصلاح من أجل إعادة دمج النزلاء في المجتمع ليكونوا عناصر فاعلين بعد الإفراج عنهم وعدم العودة لإرتكاب الجرائم والحد منها .

كما شملت المذكرة الاتفاق على إنشاء وحدات تدريبية داخل مراكز الإصلاح والتاهيل بدعم من وزارة العمل، وإعداد مدربين من جهاز الشرطة في مراكز التدريب المهني التابع للوزارة وتقديم الاستشارات والدعم الفني لهم في منهجيات التدريب .

وفي كلمته أكد اللواء حازم عطاالله ، أن الشرطة تتبنى استراتجية قائمة على الشراكة مع كافة شرائح المجتمع في تحقيق الأمن، وان هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز دور الشرطة ومراكز الاصلاح والتأهيل في إعادة دمج نزلاء المراكز بالمجتمع بعد إطلاق سراحهم وانخراطهم بالمجتمع .

من جهته أشاد الوزير نصري ابو جيش بالدور المهم الذي تقوم به الشرطة الفلسطينية في سبيل حماية المواطنين وتوفير الأمن والأمان، وحرص وزراة العمل على تخفيض معدلات الفقر والبطالة وتعزيز العمل اللائق من أجل رفد سوق العمل بالكوادر الفنية والأيدي العاملة المؤهلة .

وكان اللقاء بحضور كل من العميد د.خالد السباتين مدير ديوان مدير عام الشرطة والعقيد مقداد سليمان مدير إدارة مراكز الإصلاح والتاهيل من الشرطة ووكيل وزراة العمل عبد الكريم دراغمة و المهندس نضال عياش مدير عام التدريب والتأهيل المهني في الوزارة .