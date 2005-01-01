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مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب جنين

الخميس 05 ديسمبر 2019 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب جنين


جنين / سما /

 رشق مجموعة مستوطنين سيارات المواطنين المارة بالقرب من مستوطنو "حوميش" جنوب جنين، بالحجارة، ما أدى لكسر زجاج مركبة أحد المواطنين من يعبد.

وأفاد المواطن محمد عبادي، بأن عشرات المستوطنين من مستوطنة "حوميش"، رشقوا مركبات المواطنين المارة بالحجارة، ووجهوا الشتائم للمواطنين، وحطموا زجاج مركبته.

وكان مستوطنون وضعوا، صباح اليوم الخميس، "كرفانا" في أراضي بلدة برقة، شمال مدينة نابلس، واشعلوا الاطارات لاعاقة حركة المواطنين على طريق جنين نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، لـ"وفا" إن عددا من المستوطنين وضعوا "كرفانا" في أراضي قرية برقة، بحماية جيش الاحتلال، واشعلوا الاطارات على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، لاعاقة حركة المواطنين.

يذكر أن قوات الاحتلال أخلت عام 2005 مستوطنة "حومش"، التي كانت تقام على اراضي المواطنين في قريتي برقة وسيلة الظهر

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