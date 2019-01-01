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مجدلاني: توزيع وحدات "الانارة الآمنة" على بيوت الأسر الفقيرة في غزة

الخميس 05 ديسمبر 2019 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: توزيع وحدات "الانارة الآمنة" على بيوت الأسر الفقيرة في غزة


رام الله / سما /

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية، شرعت بتوزيع وحدات الإنارة الآمنة على عدد من الأسر المستفيدة كحل مؤقت لأزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع، بدعم من مؤسسة قطر الخيرية.

وأضاف مجدلاني، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذا المشروع يهدف إلى إنارة أكثر من 1400 منزل لأسر مستفيدة من وزارة التنمية الاجتماعية، بقيمة 91 ألف دولار.

وأكد حرص الوزارة على توفير الحياة الكريمة لأهلنا في قطاع غزة وتعزيز صمودهم في ظل معاناتهم اليومية نتيجية انقطاع التيار الكهربائي المستمر وبصورة غير منتظمة.

وشكر مجدلاني مؤسسة قطر الخيرية على دعمها السخي للمشروع، وسعيهم الحثيث للتخفيف من معاناة  أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

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