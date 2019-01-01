يعالون: ملف الغواصات أخطر قضية فساد أمني بإسرائيل..

القدس المحتلة / سما /

قال عضو الكنيست عن حزب أزرق أبيض إن قضية الغواصات هي أخطر قضية فساد في إسرائيل في مجال الأمن.



وتأتي تصريحات يعالون، وفق القناة 7 العبرية، في أعقاب إعلان النيابة الإسرائيلية عن لوائح الاتهام المتعلقة بجلسات الاستماع ضد المتهمين في قضية الغواصات.



وأضاف يعالون: "سنعمل في الحكومة التي سيشكلها أزرق أبيض على تشكيل لجنة تحقيق لكشف حقيقة قضايا لم يتم فحصها بشكل كامل، وولنتنياهو بشكل خاص.

وبموجب لائحة الاتهام في القضية، سيتم توجيه لائحة اتهام تتعلق بالرشوة فإلى إليعازر (تشيني) قائد البحرية السابق، ميروم وميكي غانور، وتهمة غسيل أموال ضد ديفيد شمرون. ‬