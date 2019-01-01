مجموعة مجلي ترد على ادعاءات المنسق بشأن هدم خزان المياه في طوباس

واشنطن/وكالات/



أصدرت مجموعة مجلي الاستثمارية الدولية بيانا ردت فيه على ادعاءات المنسق الاسرائيلي بشأن دوافع هدم خزان المياه في طوباس، التابع للشركة الزراعية، احدى شركات المجموعة.

وقالت المجموعة ان ادعاءات المنسق ان الهدم جاء للحفاظ على الآثار في منطقة عينون غير صادقة وان السبب الحقيقي هو تدمير مشروع حيوي عمل على تحويل 20 الف دونم من الأراضي الجافة في طوباس الى أراض خضراء تنتج الخضار على مدار العام.

وكانت قوات الاحتلال هدمت الخزان امس الثلاثاء وذلك للمرة الثانية خلال شهرين.

وادعى المنسق في بيان رسمي له صدر الليلة الماضية ان المشروع مقام على ارض اثرية تعود لمدينة مذكورة في التوراة تحمل اسم: تيفيتس.

وقال المنسق في بيانه ان أعمال شق الطريق والبنية التحتية ألحقت ضررا بالآثار المبرر الذي رفضته مجموعة مجلي بشدة.

وقال البيان: "خزان المياه مقام فوق سطح الأرض، وهو خزان معدني لم يجري حفر اساسات له، وبالتالي فانه لا يؤثر على الآثار ان وجدت".

وقالت المجموعة ان الخزان مقام في منطقة تابعة للسلطة الفلسطينية وليس في منطقة "ج" التي تخضع لسيطرة الإدارة الاحتلالية.

واعتبرت المجموعة "هدم الخزان خطوة سياسية ترمي الى تحويل أراضي سهل طوباس من أراضي زراعية خضراء منتجة للخضار على مدار العام الى أراضي جافة".

واضافت المجموعة؛ "وهي ايضا خطوة تهدف الى الضغط على المجموعة الاستثمارية التي تعمل في مجالات الزراعة والإنتاج لان الاحتلال يريد لبلدنا ان تظل سوقا استهلاكية لمنتجاته، ولابنائنا ان يظلوا عمالا في مزارعه ومستوطناته".

انتهى