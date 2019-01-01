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نتائج دوري جوال لكرة اليد

الخميس 05 ديسمبر 2019 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتائج دوري جوال لكرة اليد


غزة / سما /

سحب الإتحاد الفلسطيني لكرة اليد في المحافظات الجنوبية، اليوم الخميس قرعة بطولة الدوري الممتازة للعبة، في مقر الاتحاد في اللجة الأولمبية الفلسطينية شمال مدينة غزة.

وحضر القرعة، محمد العمصي الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية، وجمال أبو يوسف رئيس الإتحاد المركزي، وعضوي الإتحاد أحمد صباح وماهر الملخ، إضافة لمندوب شركة جوال راعي البطولة، ومندوبي الأندية المشاركة

وقرر الاتحاد إطلاق اسم الراحل "علي مرتجى" على بطولة الدوري، وفاءً له ولما قدمه للعبة طوال تواجده في اللعبة كلاعب أو في الاتحاد.

وشهد الأسبوع الأول للبطولة التي يشارك في 9 أندية، عن مواجهات مثيرة وقوية، حيث جاءت الجولة الافتتاحية على النحو التالي.

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#كرة اليد

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