عريقات والسفير الياباني يفتتحان مشروعا للطاقة البديلة في أريحا

اريحا / سما /

افتتح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مع سفير اليابان لدى فلسطين ماسايوكي ماجوشي، ومحافظ اريحا والاغوار جهاد ابو العسل، اليوم الخميس، مشروع الطاقة البديلة في مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات في أريحا.

وشكر عريقات في كلمته، الحكومة والشعب الياباني الصديق على الدعم المتواصل، الذي يقدموه للشعب الفلسطيني في كافة المجالات، منوها إلى أهمية مشاريع الطاقة البديلة لتقليل الاعتماد على شراء الكهرباء من إسرائيل.

بدوره، قال السفير ماجوشي إن الحكومة اليابانية حريصة كل الحرص على تنفيذ مشاريع حيوية في فلسطين، خاصة من خلال مؤسسة التعاون الياباني (جايكا)، كما تطرق الى العلاقات المميزة التي تجمع الشعبين الياباني والفلسطيني.

بدوره، أكد ابو العسل ان مشاريع الطاقة البديلة على سلم اولويات عمل المحافظة، وأن مناخ اريحا مناسب جدا لمثل هذه المشاريع.