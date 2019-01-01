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نابلس: اعتصام تضامني مع الأسيرين الهندي وزهران

الخميس 05 ديسمبر 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس، اليوم الخميس، وقفة تضامنية مع الأسيرين المضربين عن الطعام مصعب الهندي وأحمد زهران.

وشارك في الوقفة التي نظمت على دوار الشهداء وسط المدينة، أهالي الأسرى وممثلون عن الفعاليات الرسمية والشعبية.

وفي كلمة اللجنة، قال محمود الصيفي: إن الأسرى يتعرضون لهجمة شرسة في معتقلات الاحتلال، وسياسة القمع خاصة ما شهده سجن عسقلان مؤخرا".

وأضاف: "قبل أيام استشهد الأسير سامي أبو دياك في معتقلات الاحتلال، نتيجة الاهمال الطبي المعتمد الذي يعانوه، وهناك أكثر من 1500 أسير يعانون أمراضا مختلفة ولا يقدم لهم العلاج اللازم".

ودعا الصيفي الى أوسع مشاركة ودعم وإسناد للأسرى في معركتهم، مؤكدا أن حكومة الاحتلال تسعى لفرض الأمر الواقع من خلال الانتهاكات على الأرض والاعتقالات واستهداف المواطنين، والاستيلاء على المزيد من الأراضي، والتي كان آخرها مشروع ضم الأغوار الفلسطينية.

#اعتصام #مصعب الهندي #أحمد زهران

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