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الدفاع المدني يصدر إرشادات شاملة للتعامل مع الحالة الجوية

الخميس 05 ديسمبر 2019 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أصدر جهاز الدفاع المدني، اليوم الخميس، إرشادات شاملة للمواطنين للتعامل مع الحالة الجوية، والمنخفضات التي قد تدخل على منتصف الأسبوع المقبل.

ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى إتباع 4 إرشادات شاملة هي: التحضير الآمن لفصل الشتاء باستخدام آمن لوسائل التدفئة، وتثبيت كل ما هو معرض للتطاير على أسطح المنازل، وبتنظيف مصارف المياه للحد من تجمعها.

ودعا السائقين إلى السير بسرعة مناسبة لمدى الرؤيا والحذر من خطر التزحلق والانزلاق للمركبات وعمل الصيانة اللازمة لها، إضافة إلى أخذ معلومات الحالة الجوية من مصادرها الرسمية وهي "الأرصاد الجوية الفلسطينية"، للحد من التهويل والتضليل في حالة الطقس سيما عبر مواقع التواصل  الاجتماعي.

وأشار إلى أن المواطن شريك في منظومة الطوارئ، لذلك لا بد من التبليغ الوقائي عن أي مخاطر تهدد حياة وممتلكات المواطنين عبر رقم الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني 102.

#الدفاع المدني #الحالة الجوية

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