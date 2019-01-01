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الخارجية: نتابع قضية وفاة المواطن إيهاب الهشيم في مولدوفا

الخميس 05 ديسمبر 2019 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: نتابع قضية وفاة المواطن إيهاب الهشيم في مولدوفا


رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تتابع قضية المواطن ايهاب الهشيم من مدينة غزة، الذي وجد متوفيا داخل منزله في جمهورية مولدوفا.

وأوضحت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، أنها تتابع ودائرة الرعاية القنصلية في الخارجية، وسفارة فلسطين لدى رومانيا، والجهات الرسمية في مولدوفا، التفاصيل المتعلقة بهذه القضية، وتنسق مع عائلته والجالية العربية والإسلامية لإتمام إجراءات استلام الجثمان ومراسيم التشييع.

يذكر ان المرحوم الهشيم كان يعمل طبيب إسعاف في مولدوفا، وفقدت عائلته الاتصال به منذ عدة أيام، وأبلغت سفارتنا في رومانيا بذلك، وبدورها تواصلت مع السلطات المختصة في جمهورية مولدوفا، والتي عثرت عليه متوفيا داخل منزله.

 
#وزارة الخارجية

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