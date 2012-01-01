سجن أسترالية زيفت سيرتها الذاتية لكسب 185 ألف دولار سنويًا

وكالات / سما /

قضت محكمة أسترالية بسجن امرأة لمدة عام على الأقل، بعدما كذبت في سيرتها الذاتية ووضعت ملاحظات زائفة "براقة" حول مسيرتها المهنية، للحصول على وظيفة ذات أجر مرتفع بالحكومة.



وأدينت فيرونيكا هيلدا ثيريولت، 46 سنة، الثلاثاء، بالخداع وخيانة الأمانة وإساءة استخدام المنصب العام، فيما يتعلق بطلبها العمل في منصب كبير موظفي المعلومات في 2017، وذلك مقابل راتب سنوي قدره 270 ألف دولار أسترالي (185 ألف دولار أمريكي).



عملت فيرونيكا في هذا المنصب مع الحكومة بجنوب أستراليا لأكثر من شهر، وحصلت على حوالي 33 ألف دولار أسترالي (22500 دولار أمريكي) قبل أن يتم طردها. وأقرت المرأة بالذنب في جميع التهم المُوجهة إليها، وحُكم عليها بالسجن لمدة 25 شهرًا مع عدم الإفراج المشروط لمدة عام.



لكن الأكاذيب لم تنته عند هذا الحد. ففي جلسات سابقة، علمت المحكمة أن فيرونيكا استخدمت صورة عارضة الأزياء الشهيرة كيت أبتون كصورة لملفها الشخصي على موقع الوظائف العالمي لينكدان، وفقًا لمحطة News 7 التابعة لشبكة CNN.



وبعد أن بدأت السيدة عملها في هذا المنصب في أغسطس/آب، قامت بتعيين شقيقها، رغم افتقاره إلى المؤهلات اللازمة للقيام بهذا الدور.



وأبلغ محامي الدفاع عن فيرونيكا المحكمة في وقت سابق أنها "تشعر بالخجل الشديد والإحراج"، وأن جرائمها تنطوي على "مجموعة فريدة من الظروف التي من غير المرجح أن تتكرر".



كما أُبلغت المرأة المحكمة أيضًا أنها استخدمت في السابق السير الذاتية مع معلومات كاذبة للحصول على عمل في شركتين في عامي 2012 و2014.