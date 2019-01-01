القواسمي لمشرعيين أمريكيين : صراعنا مع الاحتلال الاسرائيلي وليس الديانه اليهودية

رام الله / سما /

أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي أثناء استقباله وفدا من المشرعيين وشخصيات سياسية وإجتماعية من ولاية منسوتا الأمريكية اليوم الخميس، أن صراعنا مع الاحتلال الاسرائيلي وليس مع الديانه اليهودية كما يحاول نتانياهو أن يصور الصراع، وأن الاحتلال والاضطهاد والظلم لا دين لهم. وان على نتانياهو أن يتوقف من استخدام اسم الله في سرقة اراضي ومقدرات الشعب الفلسطيني

وقال القواسمي للوفد أن على نتانياهو ان يجيب عن رؤيته لحل الصراع، وعليه ان يعرف ان الشعب الفلسطيني وقيادته ترفض التعايش بشكل مطلق مع نظام الابارتهايد العنصري، وان الشعب الفلسطيني يناضل من أجل الحرية والاستقلال والمساواه كباقي شعوب الأرض، وأن الحرية والكرامه لا يتم تعويضها بمشاريع انسانيه واقتصادية بالرغم من أهميتها اذا أتت تحت سقف الحل السياسي

وأوضح القواسمي للوفد المكون من خمس وثلاثون شخصية من ولاية منسوتا، أن الاحتكام للقانون الدولي هو الحل الممكن، والواقعي القابل للتطبيق، وان انهاء الاحتلال الاسرائيلي عن أرض دولة فلسطين هو عامل الاستقرار في المنطقه