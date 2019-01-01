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بالصور: زعم أنها "شيطانية" .. كاهن يرفض تعميد طفلة على جسدها وحمة "كبيرة"

الخميس 05 ديسمبر 2019 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور: زعم أنها "شيطانية" .. كاهن يرفض تعميد طفلة على جسدها وحمة "كبيرة"


وكالات / سما /

رفض كاهن روسي تعميد طفلة تبلغ من العمر شهرًا واحدًا لأن وحمة عملاقة تغطي جزءا كبيرًا من جسدها.

وقالت والدة الرضيعة لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، ماريا خفوستانتسيفا، بأن الكاهن رفض تعميد طفلتها بعد أن رأى صورتها مدعيًا بأن الوحمة التي تغطي جسد رضيعتها "شيطانية".

وأشارت الأم الى أن الكاهن أخبرها بأنه لا يعرف ما إذا كانت الوحمة مُعدية أم لا، كما أنّه لا يعرف كيف ستكون ردة فعل بعض الأهل في روسيا.

كما قالت "ماريا" أن الكاهن طلب منها عدم مشاركة القضية في وسائل التواصل الاجتماعي لأنها كانت "غير مُقدسة".

وقالت الأم بأن كاهنة في ذات الكنسية عرضت عليها تنفيذ المعمودية، ولكن مقابل دفع 45 جنيهًا إسترلينيًا (4000 روبل روسي).

وأشارت ماريا إلى أنّ هذه الوحمة تغطي نحو 80 في المئة من جسد طفلتها.

#كاهن #وحمة
وحمة1
وحمة

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