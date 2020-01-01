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خبر سعيد من "آبل" بخصوص أيفون 12

الخميس 05 ديسمبر 2019 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبر سعيد من "آبل" بخصوص أيفون 12


وكالات / سما /

انتشر عبر العديد من المواقع المهتمة بالتكنولوجيا، أنباء عن دراسة شركة "آبل" توفير سماعتها اللاسلكية AirPods بشكل مجاني مع أجهزة آيفون لعام 2020.

ووفقا لما نشرته التقارير التقنية، قد توفر "آبل" سماعات الأذن اللاسلكية والبالغ ثمنها 159 دولارا  مع iPhone 12. وأشار التقرير إلى أن هناك شركات أخرى مثل سامسونغ وشاومي، تدرس أيضا تنفيذ نفس الفكرة.

واستبعد العديد من المتابعين تنفيذ هذا الاقتراح، كون "آبل" لن تكون في حاجة لزيادة مبيعات آيفون 12 فقط لأنه سيكون داعما لشبكات الجيل الخامس.

وتتوقع الشركة الأميركية بيع ما يصل إلى 200 مليون هاتف iPhone 12.

خبر سعيد من "آبل" بخصوص أيفون 12
#آبل #أيفون 12

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