قناة عبرية: نتنياهو وبومبيو ناقشا تعزيز العلاقات بين إسرائيل والمغرب

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع قناة 12 العبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بحث مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو خلال لقائهم أمس في لشبونة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والمغرب.

وبحسب الموقع، فإن نتنياهو ركز على المغرب خلال الحديث الذي تطرق لعلاقة إسرائيل بالدول العربية. مشيرًا إلى أنه تم مناقشة إمكانية تقديم إنجاز حقيقي في هذه القضية خلال الأيام المقبلة قبل انتهاء وقت تشكيل حكومة الاحتلال في غضون ستة أيام.

وأشار الموقع، إلى أن الخارجية الأمريكية بذلت في الآونة الأخيرة جهودًا كبيرة للنهوض بتحسين العلاقات الإسرائيلية مع دول الشرق الأوسط، وأن تلك الجهود ركزت على التعاون الاقتصادي. مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تأمل في التوصل إلى اتفاقيات بين إسرائيل وعدة دول.

وقال الموقع إن اللقاء في لشبونة بين نتنياهو وبومبيو ركز على المغرب التي تعتبرها الولايات المتحدة بأنها الوجهة الأولى للتوقيع على تفاهمات تاريخية معها.

ويهدف نتنياهو إلى أن يُظهر للجمهور الإسرائيلي أنه حقق انجازًا كبيرًا، من خلال إعلان متوقع من قبله عن سلسلة من العلاقات مع الدول العربية، بهدف الضغط على النظام السياسي من أجل تشكيل حكومة برئاسته، وفي حال لم ينجح لاستخدام ذلك كانجاز مستقبلي خلال الحملة الانتخابية، مثل ما جرى قبيل الانتخابات الأخيرة باعتراف الولايات المتحدة بهضبة الجولان.

وقال الموقع "يبدو أن بوميبو يضطلع بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مساعدة نتنياهو ومنحه الإنجازات الدبلوماسية التي يمكن أن يفخر بها".