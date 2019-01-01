لاوتارو مارتينيز يُريح إنتر ميلان ويستبعد الرحيل إلى برشلونة

وكالات / سما /

بعث المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز برسالة طمأنينة لمشجعي نادي إنتر ميلان بالتأكيد على أن الإنتر هو منزله.

وارتبط مارتينيز بالانتقال إلى مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي و برشلونة في الموسم القادم.. وتزايد الاهتمام باللاعب صاحب الـ22 عاماً المُلقب بـ “التورو ” بعد أن سجل 13 هدفاً في 19 مباراة فقط.

ونجح النيراتزوري بوجود مارتينيز ولوكاكو في خط الهجوم في تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية في بطولة الدوري الإيطالي جعلته يتربع على صدارة جدول الترتيب.

قال لاوتارو في حديثه لشبكة سكاي سبورت : “إنتر هو منزلي.. بالنسبة لي فإن هذا النادي مهم جداً والمشجعين دائماً لطيفين معي وأجد هذا رائعاً”.

استطرد : “أحاول أن أعمل بتواضع وأن أظهر أنني جدير بهذا القميص لأنني أريد أن أعطي جماهير النيراتزوري وأسرتي أكبر قدر ممكن من الفرح.. ولا أفكر فقط سوى في المباراة القادمة للإنتر”.

واصل : “أنا سعيد بما أقوم به ولكنني موفق في الفترة الأخيرة..لكنني أحاول أن أكون مستعداً ولقد ساعدني وجود أنتونيو كونتي كثيراً..لكنه مدرب يعامل الجميع بنفس الطريقة ولا يطلب إلا أن نقدم أقصى ما لدينا في التدريبات”.

كما أعرب مارتينيز عن سعادته بالثنائي الهجومي المتكون منه ولوكاكو : “لقد أخرجنا من لوكاكو أفضل ما فيه..إنه شاب رائع خارج الملعب أيضاً وهدفنا هو أن نسجل معاً أكبر قدر من الأهداف لمساعدة الفريق”.

واختتم نجم منتخب الأرجنتين الواعد حديثه بالإشادة مجدداً بأنتونيو كونتي : “إنه يعطيني ثقة كبيرة بنفسي ويقول لي الأشياء كما هي..وهو يذكرني بمدرب الأرجنتين سكالوني فهما يمنحانك الفرصة لتتطور يوماً بعد يوم..يقومان بتحليل التفاصيل والأشياء التي تساعدك على التطور جسدياً وعقلياً”.