عمادة المعاهد الأزهرية في فلسطين تستقبل وفداً من القضاة الشرعيين

غزة / سما /

زار وفد من القضاة الشرعيين بغزة، بالنيابة عن فضيلة الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين أمس، بمقر الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين لتهنئة أ.د.علي رشيد النجار بتعيينه عميداً للمعاهد الأزهرية.

وقد ضم الوفد الشيخ مازن الأغا عضو المحكمة العليا الشرعية، وأعضاء محكمة الإستئناف الشيخ إبراهيم النجار، والشيخ سعيد أبو الجبين، والشيخ سعيد ابو جمال الحنفي، مدير صناديق الأيتام في غزة السيد عبد المجيد السقا، ومدير الشؤون الإدارية والمالية في غزة السيد عماد زملط.