عمادة المعاهد الأزهرية في فلسطين تستقبل وفداً من القضاة الشرعيين

زار وفد من القضاة الشرعيين بغزة، بالنيابة عن فضيلة الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين أمس، بمقر الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين لتهنئة أ.د.علي رشيد النجار بتعيينه عميداً للمعاهد الأزهرية.
وقد ضم الوفد الشيخ مازن الأغا عضو المحكمة العليا الشرعية، وأعضاء محكمة الإستئناف الشيخ إبراهيم النجار، والشيخ سعيد أبو الجبين، والشيخ سعيد ابو جمال الحنفي، مدير صناديق الأيتام في غزة السيد عبد المجيد السقا، ومدير الشؤون الإدارية والمالية في غزة السيد عماد زملط.
من جهته تقدم الشيخ مازن الأغا عضو المحكمة العليا الشرعية بالتهنئة إلى العميد ممثلأ عن قاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش، بمناسبة منحه ثقة الرئيس محمود عباس بتعيينه عميداً للمعاهد الأزهرية معربين عن تقديرهم له سائلين الله عز وجل التوفيق له والارتقاء بالمعاهد الأزهرية.
بدوره رحب النجار بالوفد الزائر وشكر لهم حضورهم مشيداً بدور القضاة الشرعيين، وناقش معهم آلية تطوير المعاهد الأزهرية في فلسطين وخاصة معهد خانيونس الديني.