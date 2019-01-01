علاقة جماهير باريس مع نيمار لا يمكن إصلاحها

وكالات / سما /

توترت العلاقة مجدداً بين النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا وجماهير باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما أطلقت الجماهير صافرات الاستهجان ضده في مباراة باريس مساء أمس أمام نانت، ليقوم بعدها اللاعب بإشارة الصمت.

وفاز مساء أمس الأربعاء فريق باريس سان جيرمان على منافسه نانت بهدفين نظيفين، ضمن فعاليات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

وسجل نيمار وكيليان مبابي هدفي انتصار باريس سان جيرمان، ولكن ليلة أمس لم تكن سعيدة على النجم الفرنسي بعد تعرضه لصافرات الاستهجان من قبل جماهير فريقه.

نيمار يستفز جماهير باريس بعد تعرضه لصافرات الاستهجان

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية بأن نيمار تعرض لصافرات الاستهجان من قبل جماهير باريس سان جيرمان في كل مرة يستلم فيها الكرة، حيث ترى الجماهير بأنه خائن لرغبته الواضحة في الرحيل عن النادي الفرنسي في الصيف، والعودة لصفوف برشلونة الإسباني.

وأكملت الصحيفة أن بالرغم من صافرات الاستهجان، إلا أن اللاعب قدّم مباراة طيبة، حيث كان سبباً رئيسياً في تسجيل هدف مبابي، وتكفل بإحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء حصل عليها زميله الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

ولكن أداء نيمار لم يكن كافياً بالنسبة لجماهير باريس التي ظلت تهاجمه، ليقوم بعدها النجم البرازيلي بالإشارة للصمت للجماهير أثناء المباراة، وأكد الأمر بعدما نشر صورته وهو يقوم إشارة الصمت للجماهير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ويعاني باريس سان جيرمان دائماً من غياب نيمار في المباريات المصيرية طوال الموسمين الماضيين، فحسب موقع “ترانفسير ماركت” فإن النجم البرازيلي غاب عن باريس في 66 مباراة ما بين إصابات وإيقافات، بينما شارك في 66 مباراة، ونجح في تسجيل 56 هدفاً، وصنع 29 آخرين.