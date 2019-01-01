فيديو.. أبراهام يقود تشيلسي لعبور أستون فيلا

وكالات / سما /

حقق تشيلسي الانتصار بنتيجة (2-1) على أستون فيلا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ15 من البريميرليج، في معقل الأول "ستامفورد بريدج".

وسجل لتشيلسي أبراهام في الدقيقة 23، ومونت في الدقيقة 48، بينما سجل هدف أستون فيلا الوحيد المصري تريزيجيه في الدقيقة 41.

وبهذا الانتصار يرفع تشيلسي رصيده للنقطة 29 في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز الـ15.

اعتمد فرانك لامبارد على طريقة لعب (4-2-3-1) بوجود كيبا في حراسة المرمى، أمامه الرباعي جيمس، كريستنسن، زوما، وأزبليكويتا، وفي الوسط كانتي، كوفاسيتش، ويليان، مونت، وبوليسيتش، ومهاجم وحيد أبراهام.

وعلى الجانب الآخر، اعتمد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا، على طريقة لعب (4-3-3) بوجود هيتون في حراسة المرمى، أمامه الرباعي المحمدي، كونسا، مينجس، وتارجيت، وفي الوسط هوريان، ناكامبا، وماكجين، وثلاثي هجومي تريزيجيه، جريليش وويسلي.

أول تهديد في المباراة كان لصالح تشيلسي، حيث انطلق البرازيلي ويليان على الطرف الأيمن وتوغل في منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس هيتون في الدقيقة 5.

ثاني تهديدات البلوز كان في الدقيقة 18، حيث أرسل نجولو كانتي كرة عرضية من الطرف الأيمن، سددها ماسو مونت بالرأس، أمسكها حارس أستون فيلا توم هيتون بسهولة.

ونجح تامي أبراهام في تسجيل الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 24، حيث استقبل كرة عرضية من الجانب الأيمن من زميله جيمس، وسدد الكرة بالرأس يسار حارس أستون فيلا توم هيتون.

وسجل لأستون فيلا هدف التعادل الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 41، حيث استقبل كرة عرضية من الطرف الأيمن من مواطنه أحمد المحمدي وسدد الكرة بسهولة على يسار الحارس كيبا، وهو أول هدف مصري خالص "تسجيل وصناعة" في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الرد سريعًا من تشيلسي، حيث سدد كورت زوما كرة رأسية قوية لكن الحارس هيتون تصدى لها ببراعة في الدقيقة 45.

ومع بداية الشوط الثاني، انطلق على الطرف الأيمن البرازيلي ويليان وأرسل كرة عرضية مررها تامي أبراهام لزميله مونت الذي سدد بقوة في شباك هيوتن حارس أستون فيلا في الدقيقة 48.

واعتمد تشيلسي على لامركزية البرازيلي ويليان على الطرفين، من أجل فك التكتلات الدفاعية لأستون فيلا، وإمداد مونت وأبراهام بالكرات العرضية.

وسدد ويليان كرة قوية داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس هيوتن تألق في التصدي لها في الدقيقة 59.

وواصل البلوز إهدار الفرص لإضافة الهدف الثالث، حيث وصلت الكرة أمام أقدام مونت في منطقة الجزاء في الدقيقة 66، لكنه سدد بقوة بجانب القائم الأيسر لهيوتن حارس أستون فيلا.

ورغم وصول أستون فيلا لمرمى الحارس كيبا في بعض الأحيان، لكن الضيوف فشلوا في استغلال هذه الفرص للتسجيل برعونة شديدة من ويسلي وجريليش.

وكاد أبراهام أن يُسجل الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 72، حيث استقبل تمريرة بينية في منطقة الجزاء من زميله البرازيلي ويليان، وسدد لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن لأستون فيلا.

وحرم القائم الأيسر والحارس هيوتن، البرازيلي ويليان من تسجيل الهدف الثالث، حيث نفذ ركلة حرة مباشرة خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس أستون فيلا قبل أن تصطدم بالقائم وتخرج في الدقيقة 80.

وحاول المحمدي تقليص الفارق لأستون فيلا في الدقيقة 84، حيث استقبل كرة في منطقة الجزاء، وسدد بقوة لكنها مرت أعلى مرمى الحارس كيبا، وفشلت كل محاولات الضيوف في العودة ليُحقق البلوز 3 نقاط ثمينة.