فيديو.. اليونايتد يقتحم حصون توتنهام مورينيو بثنائية

وكالات / سما /

حسم مانشستر يونايتد موقعة الأولد ترافورد التي جمعته بتوتنهام هوتسبير مساء اليوم الأربعاء، بالتغلب على السبيرز بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وسجل ثنائية اليونايتد ماركوس راشفورد (6- 49)، بينما سجل هدف توتنهام الوحيد ديلي ألي (39).

وبهذا الانتصار، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 21 نقطة ليرتقي إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 20 نقطة في المركز الثامن.

ترجم مانشستر يونايتد سيطرته المبكرة على المباراة، بهدف أول في الدقيقة السادسة، وذلك عبر تسديدة أرضية قوية من راشفورد من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، اصطدمت بيد الحارس جازانيجا والقائم وسكنت الشباك.

وحرر ذلك الهدف لاعبي توتنهام بحثًا عن تسجيل التعادل، وفي الدقيقة 12 تحصل السبيرز على مخالفة على حدود منطقة الجزاء، سددها كين أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 18، تحصل اليونايتد أيضًا على مخالفة من على حدود منطقة الجزاء، ليسدد راشفورد كرة قوية، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وانطلق دانيل جيمس في الجانب الأيمن في الدقيقة 22، وأرسل بعدها عرضية أرضية للينجارد في منطقة الجزاء، ليمهد الكرة أمام جرينوود المندفع من الخلف، ليسدد كرة أرضية قوية أخرجها جازانيجا إلى ركلة ركنية.

واستعاد مانشستر السيطرة على المباراة من جديد، ليطلق راشفورد صاورخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 25، اصطدمت بعارضة الحارس الأرجنتيني.

وعاد راشفورد ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 26، أخرجها جازانيجا إلى ركلة ركنية.

وكاد لينجارد يسجل الهدف الثاني لليونايتد في الدقيقة 28، بتسديدة من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وسجل توتنهام هدف التعادل في الدقيقة 39، بعدما أرسل فيرتونخين عرضية لأورييه سددها الأخيرة مباشرة وتصدى لها دي خيا، لتعود إلى ديلي ألي في منطقة الجزاء، الذي تلاعب بفريد ويونج، قبل أن يسدد على يمين الحارس الإسباني.

وأكدت تقنية الفار صحة الهدف، بعد وجود شكوك للمس ديلي للكرة بيده، لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وبدأ اليونايتد الشوط الثاني بقوة، من خلال تحصل راشفورد على ركلة جزاء، بعد تعرضه للإعاقة من قبل سيسوكو، نفذها بنجاح راشفورد في الدقيقة 49، بتسديدة أرضية على يسار جازانيجا.

وحاول توتنهام الرد عبر تسديدة قوية من سون في الدقيقة 52 من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بأقدام فريد.

وسدد دانيل جيمس من على حدود الجزاء في الدقيقة 62 كرة، أمسك بها بسهولة جازانيجا.

ومع سيطرة اليونايتد على الربع ساعة الأولى، أجرى جوزيه مورينيو التبديل الأول لتوتنهام في الدقيقة 64، بنزول إيريكسن على حساب مورا.

وعاد جيمس للتسديد من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 68، ليخرجها الحارس الأرجنتيني إلى ركلة ركنية هذه المرة.

ودفع مورينيو بندومبلي على حساب وينكس في الدقيقة 70، وبدوره أجرى أولي جونار سولسكاير التبديل الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 80، بنزول بيريرا على حساب جرينوود.

وحاول أورييه مباغتة دي خيا في الدقيقة 84، بتسديدة أرضية من أقصى الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، أمسك بها الحارس الإسباني بنجاح.

وزج مورينيو بورقته الأخيرة لو سيلسو على حساب سيسوكو في الدقيقة 85، وبعدما مباشرة دفع سولسكاير بشاو على حساب لينجارد.

وأطلق ندومبيلي صاورخية أرضية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 88، ذهبت في أحضان دي خيا.

وكاد ألي يخطف التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، إلا أن دي خيا تصدى لها، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد 2-1.