فيديو : ترامب يلغي مؤتمره الصحفي في قمة الناتو بلندن بعد سخرية زعماء منه

وكالات

أفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ألغى مؤتمره الصحفي على خلفية تسريب فيديو يظهر زعماء دول بالحلف يسخرون منه.

وقالت الصحيفة البريطانية إن رد فعل ترامب كان غاضبا على ما يبدو من قادة العالم الذين يسخرون منه، حيث وصف جاستن ترودو بأنه "ذو وجهين".

كما أكدت وكالة "رويترز" البريطانية أن ترامب ألغى مؤتمره الصحفي في قمة الناتو التي تحتضنها لندن.

ورصدت عدسات المصورين حديثا جانبيا بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والكندي جاستن ترودو، خلال حفل أقيم، يوم الثلاثاء، بقصر باكنغهام في لندن.

ووفق وسائل إعلام بريطاينة، يبدو أن الزعماء الثلاثة كانوا يتحدثون عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "في غيابه".

وقالت الصحيفة إنهم لم يذكروه بالاسم، لكنهم أشاروا إلى اللقاءات الصحفية المطولة التي عقدها طوال اليوم.

وظهر في الفيديو جونسون وترودو وهما يتحدثان مع ماكرون عن سبب تأخر الأخير عن حفل الاستقبال المنعقد بمناسبة الذكرى الـ70 لحلف الناتو، ليكملا حديثهما بمزاح عن المؤتمر المطول الذي عقده ماكرون مع ترامب، دون أي إشارة لاسمه.

وسأل بوريس جونسون، إيمانويل ماكرون: "ألهذا السبب تأخرت؟"، وقاطع جاستين ترودو الحوار قائلا: "لقد تأخر لأن المؤتمر الصحفي في الأعلى (مع ترامب) استغرق 45 دقيقة".

وأضاف رئيس الوزراء الكندي ممازحا ماكرون: "من المؤكد أنك شاهدت تدلي فكي فريقه إلى الأرض".