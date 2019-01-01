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بسبب العجول.. إسرائيل تمنع تحويل أموال الفلسطينيين من الشيكل إلى عملات أجنبية

الخميس 05 ديسمبر 2019 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب العجول.. إسرائيل تمنع تحويل أموال الفلسطينيين من الشيكل إلى عملات أجنبية


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الخميس، أن ما يسمى بمنسق العمليات في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن، حاول منع تحويل أموال الفلسطينيين من عملة الشيكل إلى العملات الأجنبية الأخرى.

وبحسب الصحيفة، فإن أبو ركن طلب من بنك إسرائيل ذلك كرد على قرار الحكومة الفلسطينية بوقف استيراد العجول من إسرائيل.

وبينت الصحيفة، أن الجهات الفلسطينية الرسمية قدمت شكوى إلى بنك إسرائيل بأن هذه الخطوة مخالفة للقانون، إلا أن البنك استجاب لطلب أبو ركن الذي قدم بدعم من الحكومة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن وزير المالية موشيه كحلون قرر التدخل خشيةً من أزمة سياسية، والتقى مع محافظ البنك أمير يارون وطلب تفاصيل عن القضية، إلا أن الأخير أبلغه أنه تم حل القضية في هذه المرحلة ولن يكون هناك أي خلاف في تحويل العملات.

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