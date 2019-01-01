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هآرتس: الجيش الإسرائيلي سيساعد جنوده لإبعادهم عن الانتحار

الخميس 05 ديسمبر 2019 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: الجيش الإسرائيلي سيساعد جنوده لإبعادهم عن الانتحار


القدس المحتلة / سما /

 ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي سيفتتح مركزًا لمساعدة الجنود الذين يعانون مشاكل نفسية وعقلية، لمنع إقدامهم على الانتحار.

وبحسب الصحيفة، فإن المركز سيكون لديه خط اتصال ساخن يعمل على مدار 24 ساعة، من أجل مساعدة الجنود. مشيرةً إلى أن غالبية الجنود الذين ينتحرون هم ممن يأتون من دول العالم للخدمة في الجيش الإسرائيلي، حيث أن 2% من مجندي الجيش تعيش عائلاتهم في الخارج.

وأشارت إلى أن المركز سيكون في قاعدة تل هاشومير في رمات غان، وسيفتتح فعليًا في نهاية شهر شباط/ فبراير المقبل، وسيكون فيه عاملين من الصحة العقلية والنفسية بعدة لغات.

ويظهر من تحقيق للصحيفة نشر مؤخرًا أن 10% من الجنود الذين انتحروا هم من العازبين.

وسجل منذ بداية العام الجاري 5 حالات انتحار في صفوف الجنود القادمين من الخارج، وهو عدد يفوق ما سُجّل في السنوات الخمس الماضية.

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