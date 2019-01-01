الاحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً مقداره 0.82% خلال شهر تشرين أول 2019 مقارنة بشهر أيلول 2019، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 110.82 خلال شهر تشرين أول 2019 مقارنة بـــ 111.73 خلال شهر أيلول 2019.

واوضح الاحصاء في بيان صحفي الىيوم الخميس، إن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر سجلت انخفاضاً مقداره 7.73%، التي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 1.86% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.49% خلال شهر تشرين أول 2019 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.67% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر تشرين أول 2019 مقارنة بشهر أيلول 2019 أهمها صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، صناعة الأثاث، صناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة المنسوجات.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها: صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة الملابس، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى.