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الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من محافظة الخليل

الخميس 05 ديسمبر 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صوريف غرب الخليل، واعتقلت موسى كمال عبد الفتاح برادعية، وايمن علي عبد الفتاح برادعية، ومن بلدة الظاهرية اعتقلت الشقيقين بشير وعلي سليمان مناع الطل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي، اقتحمت بلدة بيت امر شمال الخليل، واطلقت قنابل الغاز السام والصوت نحو منازل المواطنين،  وداهمت مناطق عصيده، وخلة العين والباطن، وعبثت في محتويات المنازل وعاثت فيها خرابا، وحطمت اثاثها، واحتجزت بعض الاسر في غرفة، واعتقلت الأسير المحرر مهند زهير محمود العلامي (22 عاما)، والشقيقين عبد العزيز (28 عاما)، وقاسم ذياب سعيد العلامي (20 عاما).

 
#الاحتلال

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