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الاحتلال يعتقل ستة شبان من القدس

الخميس 05 ديسمبر 2019 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ستة شبان من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سفيان النتشة، واسلام الرجبي، ومحمد الرجبي، بعد ان داهمت منازل ذويهم في بلدة سلوان.

وفي جبل الزيتون، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمود الهدرة، بعد ان داهمت منزل والده وفتشته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد موسى مصطفى من بلدة العيسوية، أثناء تواجده في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر اعلاميه ، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عناتا فجرا وتمركزت في ضاحية السلام من البلدة، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان هناك.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية الفتى حمزة أبو اسنينة من بلدة سلوان، عقب اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال، في حي بطن الهوى بالبلدة.

#الاحتلال

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