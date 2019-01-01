قتيلان بإطلاق نار في الطيرة

القدس المحتلة / سما /

قتل سمارة غازي سمارة (33 عاما)، وعقل دعاس (49 عاما)، في إطلاق نار وقع مساء الأربعاء، في مدينة الطيرة، بالقرب من مبنى البلدية.

وأفادت الطواقم الطبية، بأن حالة إحدى الإصابتين وصفت بالحرجة، والأخرى وصفت بالخطيرة "غير المستقرة". وذكرت طواقم الإسعاف أنها نقلت المصابين إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا.

وفي التفاصيل، جاء أن سمارة أصيب بجريمة إطلاق نار استهدفته خلال عمله في مطعم شاورما تملكه عائلته، ويقع بالقرب من دوار البلدية في مدينة الطيرة.

في حين قُتل دعاس، المشتبه بقتل سمارة، برصاص شرطة الاحتلال، التي ادعت في بيان صدر عنها، أن أحد عناصرها أطلق النار على مشتبه به، بعد أن شاهده وهو يطلق الرصاص باتجاه أحد المحال التجارية.

وزعمت شرطة الاحتلال في بيانها أنه "خلال نشاط روتيني في الطيرة، سمع عناصر الشرطة طلقات نارية، ورصد أحد العناصر مشتبها به وهو يحمل مسدسًا ويطلق النار صوب محل تجاري". وأضافت "رأى الشرطي المشبه به يفر هاربًا، تتبعه وأطلق النار عليه، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة".

ولاحقًا، أعلنت الشرطة في بيان مقتضب، أن صاحب المحل المستهدف، فارق الحياة متأثرًا بجروحه الحرجة، وأن المشتبه به المصاب برصاص عناصرها، فارق الحياة كذلك، كما ذكرت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ظروف الحادث.