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لماذا يصر الليكود على ترأس نتنياهو للفترة الأولى في التناوب على رئاسة الحكومة؟.. زئيف إلكين يوضح

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا يصر الليكود على ترأس نتنياهو للفترة الأولى في التناوب على رئاسة الحكومة؟.. زئيف إلكين يوضح


القدس المحتلة / سما /

أوضح عضو الكنيست عن حزب الليكود، الوزير زئيف إلكين، اليوم الاربعاء، سبب اصرار حزبه على ضرورة ان يكون نتنياهو الاول في التناوب على رئاسة الحكومة المقبلة في اسرائيل.

وفي تصريحات نقلتها اذاعة جيش الاحتلال، شرح الوزير زئيف إلكين لماذا يصر الليكود على أن يكون نتنياهو الأول في التناوب على رئاسة الوزراء، موضحا أن غانتس سوف يستغرق بعض الوقت لبناء علاقات مع الإدارة الأمريكية.

ويضيف عضو الكنيست الاسرائيلي عن حزب الليكود، أن هذا من شأنه إضاعة الفرصة، مشيرا الى أن هناك تحركات يريد رئيس الوزراء نتنياهو إنهاءها مثل تطبيق السيادة على وادي الأردن.

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