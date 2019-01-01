الاحتلال يعتقل تاجراً من غزة على حاجز بيت حانون/ايرز

غزة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء التاجر مسعد سليمان سلمان ارقيبة (44 عاما) من سكان رفح جنوب قطاع غزة، وذلك أثناء سفره عبر معبر بيت حانون/ايرز، حيث تم ايقافه واستجوابه والتحقيق معه ومن اعتقاله.

قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، إن قوات الاحتلال اعتقلت التاجر ارقيبة من داخل معبر بيت حانون /ايرز.

وأضاف فروانة "بذلك -حسب ما هو موثق لدينا-يرتفع عدد المواطنين من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم على معبر بيت حانون/ايرز منذ مطلع العام الجاري الى (12) مواطن، بينهم (9) تجار".

وأكمل: هذا بالإضافة الى أن هناك عشرات آخرين من المواطنين الذين تنقلوا عبر المعبر المذكور وقد أجبروا على الانتظار طويلا، أو تم احتجازهم لساعات، ومنهم من تم استجوابهم والتحقيق معهم ومن ثم أطلق سراحهم وسُمح لهم بالعبور.