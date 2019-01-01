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الشرطة تتلف 76 مركبة غير قانونية و تقبض على 8 مطلوبين جنوبي نابلس

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تتلف 76 مركبة غير قانونية و تقبض على 8 مطلوبين جنوبي نابلس


نابلس / سما /

 اتلفت الشرطة بإسناد من الامن الوطني  والشرطة الخاصة 76 مركبة غير قانونية والقت القبض على 8 مطلوبين جنوب نابلس .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، أنه وبمتابعة من الشرطة لظاهرة المركبات غير القانونية في المحافظة نفذ مركز شرطة عوريف الليلة الماضية نشاطاً استهدف المركبات غير القانونية في بلدتي جماعين وزيتا جماعين جنوب نابلس نتج عنه اتلاف 76 مركبة غير قانونية .

وناشدت الشرطة المواطنين عدم اقتناء هذه المركبات لما تحمله من مخاطر واضرار تتسبب بها قيادتها وتعرض سائقيها والآخرين للخطر .

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