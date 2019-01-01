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مسؤول أمريكي: هناك مؤشرات استخباراتية على "عدوان" إيراني محتمل

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمريكي: هناك مؤشرات استخباراتية على "عدوان" إيراني محتمل


واشنطن/ وكالات/

قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الأربعاء، إن ثمة مؤشرات على احتمال قيام إيران بأعمال عدائية في المستقبل وسط تصاعد للتوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

وأضاف جون رود، ثالث أكبر مسؤول في البنتاغون، للصحفيين إن لدى الولايات المتحدة مخاوف من سلوك إيراني محتمل، لكنه لم يوفر تفاصيل عن المعلومات التي استندت إليها تلك المخاوف أو عن أي مدى جدول زمني، حسب "رويترز".

وبحسب شبكة "سي أن أن" الأمريكية، كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) والإدارة الأمريكية عن توافر معلومات استخباراتية جديدة بشأن تهديد إيراني مُحتمل للقوات والمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال مسؤولان في الإدارة الأمريكية: "كانت هناك معلومات استخبارية متطابقة في الأسابيع القليلة الماضية"، وأضافا أنه تم جمعها خلال نوفمبر/تشرين الثاني من قبل الجيش والأجهزة الاستخباراتية.

ولم يذكر المسؤولان طبيعة هذه المعلومات، لكن في الأسابيع القليلة الماضية، كان هناك تحركات لقوات وأسلحة إيرانية يمكن أن تضع مخاوف الولايات المتحدة في محلها فيما يتعلق بهجوم مُحتمل، إذا أمر النظام الإيراني به، حسبما قال المسؤولون.

وقال الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "أتوقع أنه إذا نظرنا إلى الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية، فمن المحتمل أن يفعلوا شيئًا غير مسؤول. من الممكن أن يتسبوون في أضرار لجيرانهم". أخبر جمهورًا في البحرين في ذلك الوقت. "لن يكون من المفيد لهم على المدى الطويل أن يختاروا العمل في المجال العسكري. هذه هي الرسالة التي نحاول توصيلها"

كان البنتاغون قد سمح بدخول حاملة الطائرات إبراهام لنكولن بدخول الخليج، وزيارة ميناء في البحرين خلال عطلة عيد الشكر، لكن المسؤولين قالوا إن الاحتياطات المحددة قد اتخذت، بالنظر إلى التهديد، رُغم أنهم لم يذكروا ماهية تلك الاحتياطات.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، ريبيكا ريبريتش: "نواصل مراقبة أنشطة النظام في إيران وعسكرييه ووكلائه عن كثب، ونحن في وضع جيد للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية إذا ما اقتضت الحاجة".

وتصاعد التوتر في الخليج منذ هجوم في الصيف على ناقلات نفطية، منها وقعت قبالة ساحل الإمارات، وهجوم كبير على منشآت نفطية في السعودية. وتتهم واشنطن إيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات لكن إيران تنفي ذلك.

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