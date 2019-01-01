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كوردوني يعلن التزام "الأونروا" بتقديم خدماتها للآجئين الفلسطينيين رغم العجز المالي

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوردوني يعلن التزام "الأونروا" بتقديم خدماتها للآجئين الفلسطينيين رغم العجز المالي


بيروت /سما/

 أعلن مدير عام وكالة "الأونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني، يوم الأربعاء، التزام الوكالة بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين رغم العجز المالي الذي تعانيه، في ظل وعي المجتمع الدولي بالحاجة إلى تدخل سريع وخطة طارئة.

وقال كوردوني، خلال جولة له في مخيم عين الحلوة: كان هناك اجتماع مع الدول المانحة والمضيفة الأسبوع الماضي، وجهنا خلاله نداء لمساعدة الأونروا، وإلا ستتوقف عن تقديم الخدمات لعدم وجود التمويل الحقيقي اللازم، مضيفا أن "التقدم الملحوظ لكنه غير كاف في ظل الحالة الطارئة بالمخيمات وخارجها".

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