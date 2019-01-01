قرار بتجميد الاعتقال الإداري للأسير المضرب مصعب الهندي

رام الله / سما /

قررت محكمة الاحتلال العليا، مساء اليوم الأربعاء، تجميد أمر الاعتقال الإداري بحقّ الأسير مصعب الهندي المضرب عن الطعام لليوم الـ 71 على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن قرار التجميد جاء إثر تدهور الوضع الصحي للأسير الهندي بشكل خطير، علماً أنه محتجز في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.

والأسير مصعب الهندي من بلدة تل بمحافظة نابلس معتقل منذ الرابع من أيلول 2019، وبلغت مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه على مدار سنوات اعتقاله 24 أمر اعتقال إداري، خاض إضرابا عن الطعام العام الماضي استمر فيه 35 يوما، انتهى بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 9 أيلول 2018، إلى أن أُعيد اعتقاله مجددا هذا العام.