غزة: وقفة صامتة موشحة بالسواد احتجاجاً على صمت المؤسسات الدولية بشأن الأسرى

غزة / سما /

شارك العشرات من أهالي الأسرى والمناصرين لقضيتهم، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاج صامتة موشحة باللون الأسود، احتجاجًا على استمرار صمت المؤسسات الدولية تجاه سياسة الموت البطيء الذي تمارسه إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين.

ووضع المشاركون في الوقفة أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة، لاصقات سوداء على أفواهم تعبيرًا عن احتجاجهم لذلك، ومساندةً للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وحملت الوقفة، التي دعت إليها مؤسسة مهجة القدس للشهداء والجرحى، ومفوضية الشهداء والأسرى، اسم "صمتنا ألم، وصمتكم تخاذل".

وسلم أهالي الأسرى مذكرة احتجاج لمدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعبيراً عن غضبهم واستيائهم من صمت وتجاهل مؤسسة الصليب الأحمر تجاه ما يجري بحق الأسرى في سجون الاحتلال.