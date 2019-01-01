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تمديد الاعتقال الإداري لطالب جامعي من قلقيلية

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمديد الاعتقال الإداري لطالب جامعي من قلقيلية


قلقيلية / سما /

 مددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الثانية للأسير الطالب الجامعي ساجي أبو عذبة من قلقيلية لمدة أربعة أشهر.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير أبو عذبة منذ أيار الماضي، وتم الحكم عليه لمدة شهر ونصف، وبعدها تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة شهر، وقبل الإفراج عنه بأيام تم تمديد الاعتقال الإداري بحقه.

وقال والده محمد ابو عذبة:"ابني الاسير ساجي تم اعتقاله في السابق لمدة 20 شهراً في الاعتقال الاداري بعد فترة تحقيق استمرت 60 يوماً، وتم حرمانه من الدراسة في الخارج، واليوم يصدر بحقه التمديد الثاني في الاعتقال الاداري ليحرمه من إكمال برنامج الماجستير في جامعة النجاح".

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